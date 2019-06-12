2019-06-12T06:37:12+03:00
Общество

Погода в Югре 12 июня: дожди, грозы и сильный ветер

Воздух местами по округу прогреется до 23 градусов
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 12 июня: дожди, грозы и сильный ветерПогода в Югре 12 июня: дожди, грозы и сильный ветерФото: Татьяна Коркина
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В среду 12 июня в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой и умеренный дождь, днем местами по западной половине сильный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём +18,+23 градусов, местами +12,+17 градусов, по северо-западу +5,+10 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, умеренный дождь. Ветер переменных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18,+20 градусов.

В Сургуте с утра солнечно, затем небо затянет облаками, гроза, дождь. Ветер северный, юго-восточный, южный 1-4 метров в секунду, с порывами до 10 градусов. Температура воздуха днём составит +13, +15 градусов.

В Нижневартовске облачно и дождь. Ветер северо-западный, северный, юго-восточный, восточный 1-2 метров в секунду, при порывах до 10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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