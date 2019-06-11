Две югорчанки перевели деньги мошенникам из сети

СЕГОДНЯ 15:41 2019-06-11T15:41:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Помочь другу решила 18-летняя жительница из Нефтеюганска и перечислила деньги на неизвестный счет.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, девушке в одной из социальных сетей поступило сообщение от знакомого с просьбой помочь в беде и занять 4 тысяч 800 рублей. К обращению «друг» приложил номер банковской карты. Потерпевшая поверила и, не проверяя полученную информацию, сразу перечислила указанную сумму. Позднее настоящий хозяин аккаунта связался с заявительницей и объяснил, что в беду не попадал и в деньгах не нуждается.

Также от действий мошенников пострадала и 35-летняя жительница Нефтеюганска, которая при поиске квартиры нашла походящее объявление на сайте «Авито». Девушка перезвонила по указанному номеру и договорилась о приобретении недвижимости. Выполнила потерпевшая и просьбу «продавца» о перечислении задатка в размере 55 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU