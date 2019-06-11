В Нижневартовске состоится праздничное открытие фонтана

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-11T15:19:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижневартовске на Комсомольском бульваре 12 июня состоится праздничное открытие фонтана. Строители завершили работы по его установке и настройке, объект полностью готов к эксплуатации.

Как сообщили в администрации города, запуск фонтана станет частью развлекательного мероприятия, подготовленного для всех вартовчан и гостей города. Во время программы можно принять участие в активных играх, конкурсах и увидеть выступление творческих коллективов Дворца искусств. Начало мероприятия в полдень. В случае неблагоприятных погодных условий программа мероприятия может быть сокращена.

Фонтан на Комсомольском бульваре станет местом притяжения вартовчан. Высота его струи способна подниматься до 4 метров, а внутри чаши установлено световое оборудование. Работать фонтан может в нескольких режимах.

Новый объект радовать жителей и гостей города будет ориентировочно до середины сентября. Все будет зависеть от погодных условий. На зиму для сохранения всех конструкций фонтан будет закрыт деревянным каркасом.

ИСТОЧНИК KP.RU