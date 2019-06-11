2019-06-11T15:19:36+03:00
Общество

В Нижневартовске состоится праздничное открытие фонтана

Новый объект станет местом притяжения горожан
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске состоится праздничное открытие фонтана. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске состоится праздничное открытие фонтана. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

В Нижневартовске на Комсомольском бульваре 12 июня состоится праздничное открытие фонтана. Строители завершили работы по его установке и настройке, объект полностью готов к эксплуатации.

Как сообщили в администрации города, запуск фонтана станет частью развлекательного мероприятия, подготовленного для всех вартовчан и гостей города. Во время программы можно принять участие в активных играх, конкурсах и увидеть выступление творческих коллективов Дворца искусств. Начало мероприятия в полдень. В случае неблагоприятных погодных условий программа мероприятия может быть сокращена.

Фонтан на Комсомольском бульваре станет местом притяжения вартовчан. Высота его струи способна подниматься до 4 метров, а внутри чаши установлено световое оборудование. Работать фонтан может в нескольких режимах.

Новый объект радовать жителей и гостей города будет ориентировочно до середины сентября. Все будет зависеть от погодных условий. На зиму для сохранения всех конструкций фонтан будет закрыт деревянным каркасом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две югорчанки перевели деньги мошенникам из сети
В Сургуте задержан таксист, укравший у клиентки 50 тысяч рублей
В Югре ввели новые запреты для рыболовов
В Сургуте на зону пытались доставить 30 мобильных телефонов
Жители Нефтеюганска жалуются, что с увеличением тарифа мусора в городе стало в разы больше
Когалымчан при сдаче в аренду лишней квартиры лишился сбережений
В Ханты-Мансийске IT-специалисты представят свои лучшие разработки
В одном из магазинов Нефтеюганска обнаружена краснокнижная рыба
В День России в Нижневартовске праздничное шествие начнется от стелы «Флаг города»
Югорчанина будут судить за смерть приятелей на моторной лодке
Более 35 тысяч жителей Сургутского района останутся без водоснабжения
Во время весеннего призыва на службу отправились 288 югорчан
Няня похитила у сургутянки два кольца и сдала их в ломбард
Рестораны и кафе Ханты-Мансийска достойно оценил зарубежный критик
В Югре за минувшие сутки в двух ДТП пострадали два человек