2019-06-11T14:49:07+03:00
Происшествия

В Сургуте задержан таксист, укравший у клиентки 50 тысяч рублей

Деньги он не успел потратить
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте задержан таксист, укравший у клиентки 50 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте задержан таксист, укравший у клиентки 50 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
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Залез в сумочку клиентки, когда она отвлеклась и вытащил деньги, таксист из Сургута. Мужчине грозит срок.

В дежурную часть полиции Сургута о краже денег сообщила 32-летняя местная жительница. Как сообщила пострадавшая, вернувшись домой из кафе, она обнаружила пропажу 50 тысяч рублей.

По горячим следам правоохранителями был установлен 29-летний подозреваемый. Выяснилось, что молодой человек работает водителем в такси. Подозреваемый отвозил заявительницу по назначенному адресу, в момент, когда сургутянка отвлеклась, он залез в дамскую сумочку и похитил оттуда деньги. Похищенное нарушитель намеревался потратить на личные нужды. Деньги изъяты и возвращены законной владелице.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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