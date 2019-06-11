СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-11T14:49:07+03:00

В Сургуте задержан таксист, укравший у клиентки 50 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

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Залез в сумочку клиентки, когда она отвлеклась и вытащил деньги, таксист из Сургута. Мужчине грозит срок.

В дежурную часть полиции Сургута о краже денег сообщила 32-летняя местная жительница. Как сообщила пострадавшая, вернувшись домой из кафе, она обнаружила пропажу 50 тысяч рублей.

По горячим следам правоохранителями был установлен 29-летний подозреваемый. Выяснилось, что молодой человек работает водителем в такси. Подозреваемый отвозил заявительницу по назначенному адресу, в момент, когда сургутянка отвлеклась, он залез в дамскую сумочку и похитил оттуда деньги. Похищенное нарушитель намеревался потратить на личные нужды. Деньги изъяты и возвращены законной владелице.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU