2019-06-11T14:33:31+03:00
Общество

В Югре ввели новые запреты для рыболовов

За нарушения грозят крупные штрафы
Алена Кульмухаметова
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В Югре ввели новые запреты для рыболововВ Югре ввели новые запреты для рыболововФото: Татьяна Коркина
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Изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна внесло министерство сельского хозяйства России в 2019 году.

Так, изменения коснулись промышленного рыболовства в Ханты-Мансийском автономном округе - введены ограничения по применению плавных сетей с ячеей более 50 миллиметров в Оби и Иртыше. Кроме того, с 15 августа по 15 ноября устанавливается запрет на промысел плавными донными сетями в Оби и ее протоках.

Приказом введено уточнение – при осуществлении любительского и спортивного рыболовства на водных объектах рыбохозяйственного значения Югры допускается применение на одного рыбака одной одностенной ставной сети с ограничениями, установленными правилами рыболовства, с обязательным обозначением орудия лова посредством буев или опознавательных знаков, на которые нанесена информация о владельце орудия лова.

Ознакомиться с приказом министерства сельского хозяйства и указанными изменениями можно по ссылке.

Добавим, что за нарушения правил рыболовства грозят крупные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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