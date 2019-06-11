СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-11T13:51:21+03:00

В Сургуте на зону пытались доставить 30 мобильных телефонов. Фото предоставлено УФСИН по ХМАО-Югре

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Чуть-чуть не доехали до адресатов тридцать мобильных телефонов, тщательно спрятанных в автомобиле. Сотрудники УФСИН колонии Сургута вовремя заметили тайничок.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН, попытка передачи крупной партии запрещённых предметов осужденным была зарегистрирована 10 июня в исправительной колонии Сургута. Так, при досмотре автомобиля, прибывшего на станцию технического обслуживания учреждения на ремонт, сотрудниками учреждения было изъято 30 сотовых телефонов, а также зарядных устройств и наушников к ним, спрятанные ухищренным способом.

В отношении 26 летнего владельца автомобиля собраны материалы для привлечения к административной ответственности. За попытку провоза телефонов заключенным ему грозит административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU