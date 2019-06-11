2019-06-11T13:51:21+03:00
Общество

В Сургуте на зону пытались доставить 30 мобильных телефонов

Находку вовремя обнаружили при досмотре
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте на зону пытались доставить 30 мобильных телефонов. Фото предоставлено УФСИН по ХМАО-ЮгреВ Сургуте на зону пытались доставить 30 мобильных телефонов. Фото предоставлено УФСИН по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Чуть-чуть не доехали до адресатов тридцать мобильных телефонов, тщательно спрятанных в автомобиле. Сотрудники УФСИН колонии Сургута вовремя заметили тайничок.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН, попытка передачи крупной партии запрещённых предметов осужденным была зарегистрирована 10 июня в исправительной колонии Сургута. Так, при досмотре автомобиля, прибывшего на станцию технического обслуживания учреждения на ремонт, сотрудниками учреждения было изъято 30 сотовых телефонов, а также зарядных устройств и наушников к ним, спрятанные ухищренным способом.

В отношении 26 летнего владельца автомобиля собраны материалы для привлечения к административной ответственности. За попытку провоза телефонов заключенным ему грозит административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две югорчанки перевели деньги мошенникам из сети
В Нижневартовске состоится праздничное открытие фонтана
В Сургуте задержан таксист, укравший у клиентки 50 тысяч рублей
В Югре ввели новые запреты для рыболовов
Жители Нефтеюганска жалуются, что с увеличением тарифа мусора в городе стало в разы больше
Когалымчан при сдаче в аренду лишней квартиры лишился сбережений
В Ханты-Мансийске IT-специалисты представят свои лучшие разработки
В одном из магазинов Нефтеюганска обнаружена краснокнижная рыба
В День России в Нижневартовске праздничное шествие начнется от стелы «Флаг города»
Югорчанина будут судить за смерть приятелей на моторной лодке
Более 35 тысяч жителей Сургутского района останутся без водоснабжения
Во время весеннего призыва на службу отправились 288 югорчан
Няня похитила у сургутянки два кольца и сдала их в ломбард
Рестораны и кафе Ханты-Мансийска достойно оценил зарубежный критик
В Югре за минувшие сутки в двух ДТП пострадали два человек