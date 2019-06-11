СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-11T13:20:29+03:00

Жители Нефтеюганска жалуются, что с увеличением тарифа мусора в городе стало в разы больше. Фото с сайта ОНФ Югры

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Нефтеюганцы стали платить больше за мусор, однако меньше его не стало, напротив. Город погряз в несанкционированных свалках.

Накануне активисты общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе обратились к властям города Нефтеюганска с предложением скорректировать схему сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе поселка Звездный, а также ликвидировать несанкционированные свалки и обустроить контейнерные площадки.

Мониторинг выявил, что в городе с приходом регоператора с улиц были демонтированы контейнерные площадки. Вместо привычной схемы вывоза мусора горожанам предложили пользоваться услугами мусоровозов, которые собирают мусор по графику в определенное время. Касается эта схема не всех домов. В частности, большинство улиц частного сектора исключены из этой схемы, поэтому люди вынуждены искать место, куда можно пристроить свой мусор. Сегодня в районе появилось более 60 несанкционированных свалок. Расположены они друг от друга на расстоянии 50-100 метров.

Выяснилось, что мусорные площадки для многоквартирных домов были обустроены с нарушением санитарных норм. Кроме того, меняя схему сбора отходов в контейнеры на кольцевую систему, когда в определенное время приезжает мусоровоз, никто не поинтересовался мнением жителей. Также не соблюдается график приезда мусоровоза: время ожидания машины составляет более получаса. А самое главное, жители частного сектора, при обязательной оплате в 200 руб. с человека за вывоз ТКО, не обеспечены площадками сбора отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU