2019-06-11T12:51:36+03:00
Происшествия

Когалымчан при сдаче в аренду лишней квартиры лишился сбережений

Мужчина поверил незнакомке по телефону
Алена Кульмухаметова
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Когалымчан при сдаче в аренду лишней квартиры лишился сбереженийКогалымчан при сдаче в аренду лишней квартиры лишился сбереженийФото: Татьяна Коркина
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Югорчане продолжают переводить деньги мошенникам. Суммы ущерба ежедневно идут на сотни тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 54-летний житель Когалыма разместил объявление на интернет-сайте о сдаче квартиры в аренду. Ему перезвонила женщина, представилась военнослужащей и пояснила, что собирается приехать в город в долгосрочную командировку и согласна снять квартиру и перечислить задаток. Мошенница выяснила номера банковских карт потерпевшего, а также пояснила, что ошибочно сделала два перевода и попросила перевести деньги назад.

Злоумышленница вынудила пройти когалымчанина к банкомату и потребовала провести ряд операций. Вскоре с его счёта списались 36 тысяч рублей. После перевода денег, телефон злоумышленницы стал недоступен.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU

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