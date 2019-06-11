Когалымчан при сдаче в аренду лишней квартиры лишился сбережений

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-11T12:51:36+03:00

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Югорчане продолжают переводить деньги мошенникам. Суммы ущерба ежедневно идут на сотни тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 54-летний житель Когалыма разместил объявление на интернет-сайте о сдаче квартиры в аренду. Ему перезвонила женщина, представилась военнослужащей и пояснила, что собирается приехать в город в долгосрочную командировку и согласна снять квартиру и перечислить задаток. Мошенница выяснила номера банковских карт потерпевшего, а также пояснила, что ошибочно сделала два перевода и попросила перевести деньги назад.

Злоумышленница вынудила пройти когалымчанина к банкомату и потребовала провести ряд операций. Вскоре с его счёта списались 36 тысяч рублей. После перевода денег, телефон злоумышленницы стал недоступен.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU