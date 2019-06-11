В Ханты-Мансийске IT-специалисты представят свои лучшие разработки

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-11T12:37:49+03:00

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В окружном центре сегодня продолжается XI Международный IT-Форум. На базе КВЦ «Югра – Экспо» югорские, российские и зарубежные компании в течение трех дней будут демонстрировать свои лучшие разработки, делиться опытом, налаживать связи для перспективного сотрудничества.

Так, в рамках выставки «Цифровые технологии для всех» участники из городов автономного округа представили инновационные решения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Участники из Ханты-Мансийска в этом году сделали особый упор на технологии в образовательной сфере. В рамках форума организована городская платформа «IT HM». Расположилась она на открытом воздухе рядом с конгрессно-выставочным центром. Здесь проходит тестирование всех желающих по методике «Профориентатор», с помощью которой можно выявлять профессиональные наклонности, предрасположенность к разным видам трудовой деятельности. Тут на площадке «Мир профессий будущего» проводятся интерактивные игры для подростков и старшеклассников.

Помимо этого, на форуме состоялась презентация проекта «Состязания по интернет-серфингу среди жителей Ханты-Мансийска старшего возраста». Участники соревновались друг с другом в поиске в сети Интернет полезной информации.

Сегодня в рамках форума пройдут панельные дискуссии и круглые столы, посвященные совместному импортозамещению в странах БРИКС и ШОС, технологиям в цифровой экономике и в сфере ЖКХ, а также запланировано проведение кейс–сессии «Цифровая культура» и Международной конференции #EdCrunch Ugra.

ИСТОЧНИК KP.RU