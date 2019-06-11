В одном из магазинов Нефтеюганска обнаружена краснокнижная рыба
Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту незаконной реализации особо ценных водных биологических ресурсов в Нефтеюганске.
Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, в рамках надзорных мероприятий выявлены факты реализации и хранения в торговом павильоне ИП Хайруллина Р.Ш. особей сибирского осетра. Сопроводительная документация на все три экземпляра отсутствовала.
Напомним, что сибирский осетр включен в перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
По материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждено и расследуется полицией Нефтеюганска уголовное дело.
Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU