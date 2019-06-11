СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-11T11:57:15+03:00

В одном из магазинов Нефтеюганска обнаружена краснокнижная рыба. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Документы на продукцию торговая точка не смогла предоставить

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Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту незаконной реализации особо ценных водных биологических ресурсов в Нефтеюганске.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, в рамках надзорных мероприятий выявлены факты реализации и хранения в торговом павильоне ИП Хайруллина Р.Ш. особей сибирского осетра. Сопроводительная документация на все три экземпляра отсутствовала.

Напомним, что сибирский осетр включен в перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

По материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждено и расследуется полицией Нефтеюганска уголовное дело.

Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU