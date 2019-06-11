СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-11T11:34:33+03:00

В День России в Нижневартовске праздничное шествие начнется от стелы «Флаг города». Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Нижневартовск 12 июня присоединится к празднованию Дня России. В этот день всех вартовчан и гостей города приглашают принять участие в торжественных мероприятиях.

Как сообщают организаторы, традиционное праздничное шествие начнется в 11 часов от стелы «Флаг города». Колонна пройдет по проспекту Победы до площади Нефтяников.

В шествии примут участие дети, молодежь, ветераны и воины запаса пограничных войск, сотрудники предприятий, общественных организаций, администрации. К нему могут присоединиться все желающие жители Нижневартовска. Отметим, что в случае плохой погоды мероприятие состоится во Дворце культуры «Октябрь», шествие будет отменено.

После шествия на площади Нефтяников выступят артисты творческих коллективов дворца культуры «Октябрь».

Также все желающие смогут сделать памятные снимки в праздничной фотозоне, посетить развлекательные площадки и принять участие в различных мастер-классах: «Венки-триколор», «Цветы из бумаги», «Раскрашивание флажков», «Ободки», «Броши», «Воздушный змей», «Бумажный флаг», «Открытка».

В День России, 12 июня, будет введено временное ограничение движения транспортных средств. Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при построении маршрута своего движения.

Напомним, в целях безопасности граждан в местах массового пребывания людей будут установлены рамки металлоискателя. Входной фильтр распространится также на граждан, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU