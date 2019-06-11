СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-11T10:50:27+03:00

Югорчанина будут судить за смерть приятелей на моторной лодке. Фото с сайта СУ СК ХМАО

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Трагедия на реке Большой Салым в Нефтеюганском районе произошла еще в мае. Спасатели сообщили, что перевернулась моторная лодка, и погибли два человека, тела которых до сих пор не обнаружены. Спасся только хозяин судна.

Накануне Нефтеюганским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Нефтеюганска. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности двум лицам.

По версии следствия, в мае на реке Большой Салым в Нефтеюганском районе нетрезвый подозреваемый, не имея права управления маломерным судном, управлял моторной лодкой, не состоящей на учете. Кроме подозреваемого в лодке находились двое его знакомых, так же не имеющих право управления, одному из которых подозреваемый передал управление судном. В результате совершенных действий лодка перевернулась, подозреваемый смог добраться до берега, двое других мужчин до настоящего времени не найдены. Их поиски продолжаются.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU