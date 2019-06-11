Более 35 тысяч жителей Сургутского района останутся без водоснабжения

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-11T10:30:55+03:00

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Сегодня, 11 июня, с 23 часов в поселках Белый Яр, Барсово и Солнечный Сургутского района будет прекращена подача холодной и горячей воды. Причина отключения — забившаяся канализационная труба в посёлке Белый Яр.

По данным коммунальщиков, канализационная труба принимает стоки трёх населенных пунктов. Для снижения объёма перекачиваемой жидкости отключат горячую воду. Если аварию не удастся устранить, то жителей посёлков оставят и без холодной воды ориентировочно с 23 до 6 утра следующего дня.

Добавим, что техника и рабочие выехали на место аварии еще вчера. Для её ликвидации пришлось вскрыть два участка на трубопроводе. Продолжаться эти работы будут всю ночь, чтобы успеть к утру пустить сразу и горячую, и холодную воду. Как говорят коммунальщики, причина аварии — человеческий фактор. В канализацию попадает ненужный мусор, который забивает инженерные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU