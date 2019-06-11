Во время весеннего призыва на службу отправились 288 югорчан
Накануне в Ханты-Мансийске состоялось заседание призывной комиссии Югры, посвященное промежуточным итогам весенней кампании. По словам военного комиссара Ханты-Мансийского автономного округа Дениса Бурова, 288 югорчан мы отправили в вооруженные силы.
Ребята в основном проходят службу в сухопутных и космических войсках в западном военном округе: в Московской, Ленинградской, Владимирской и Нижегородской областях.
Все военнослужащие обеспечены неименными банковскими картами, жетонами с личными номерами и персональными электронными картами, которые содержат информацию о призывнике: паспортные данные, медицинские показатели состояния здоровья, сведения о профессиональной подготовке, фотографию, биометрические данные, данные по военной подготовке.
В рамках социального проекта «Позвони маме» призывникам и их родителям выдано 599 сим-карт с федеральными номерами мобильной связи и специальным тарифным планом.
Всего во время весеннего призыва планируется призвать на службу в вооруженные силы России около 1400 югорчан. Это примерно столько же, сколько и весной 2018 года. По словам военного комиссара Югры, наши земляки получают положительные отзывы от командования частей, в которых они служат. В эту весну, например, был проведен отбор югорчан в президентский полк. Северяне там на хорошем счету.
ИСТОЧНИК KP.RU