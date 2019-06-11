СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-11T09:37:10+03:00

Няня похитила у сургутянки два кольца и сдала их в ломбард. Фото с сайта pixabay.com

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Написала заявление в полицию на собственную подругу, которая присматривала за её ребёнком, жительница Сургутского райна. На няню завели уголовное дело.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в полицию Сургутского района сообщение от 26-летней женщины о краже имущества на сумму более 11 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемую. Ей оказалась 26-летняя подруга заявительницы, которая во время командировки потерпевшей присматривала за ее ребёнком. Няня пояснила, что кражу совершила из-за возникших финансовых трудностей. Похищенные кольца она сдала в ломбард.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU