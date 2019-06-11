2019-06-11T08:53:58+03:00
Общество

Рестораны и кафе Ханты-Мансийска достойно оценил зарубежный критик

Уровень обслуживания находится выше среднего значения
Алена Кульмухаметова
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Рестораны и кафе Ханты-Мансийска достойно оценил зарубежный критик. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскаРестораны и кафе Ханты-Мансийска достойно оценил зарубежный критик. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийска
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Признанный эксперт ресторанной индустрии с сорокалетним стажем, международный бизнес тренер, победитель Чемпионата Латвии по официантскому делу - Айнарс Бункевицс, поделился многолетним опытом с работниками мест общественного питания Ханты-Мансийска.

В течение двух дней эксперт рассказывал о новых тенденциях в ресторанном сервисе.

- Ханты-Мансийск, город с огромным туристическим потенциалом. Это видно не только по тем амбициозным проектам, которые реализуются в городе, но и по той инфраструктуре, которая здесь существует. С учетом этого, вам нужно на высоком уровне выстраивать сервис услуг, а для этого необходимо регулярно заниматься повышением квалификации персонала. Особенно это важно делать накануне проведения крупных международных мероприятий, таких как Всемирная шахматная олимпиада 2020 года - резюмировал Айнарс Бункевицс.

Специалист также отметил, что в окружной столице уровень обслуживания находится выше среднего значения, и это говорит о том, что в целом город может достойно принять туристов со всех уголков планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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