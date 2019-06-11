2019-06-11T07:49:09+03:00
Происшествия

Вартовчанин перевёл авансом за авто 85 тысяч рублей мошеннику

Найти преступника пока не удалось
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанин перевёл авансом за авто 85 тысяч рублей мошеннику. Фото с сайта pixabay.comВартовчанин перевёл авансом за авто 85 тысяч рублей мошеннику. Фото с сайта pixabay.com
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На минувшей неделе в дежурную часть полиции Когалыма обратился вартовчанин с заявлением о мошенничестве.

Так, житель Нижневартовского района хотел приобрести автомобиль. Он нашел объявление на сайте о продаже подходящего авто по цене гораздо ниже рыночной. Связавшись с продавцом, мужчина узнал, что машина находится в Когалыме, а хозяин остро нуждается в деньгах, и поэтому выставил транспорт по низкой цене. После этого он отправил потерпевшему копию паспорта, назвал адрес, по которому якобы проживает в Когалыме и попросил перечислить задаток в размере 85 тысяч рублей.

Когда мужчина перевел деньги и приехал в Когалым за автомобилем, то телефон злоумышленника стал недоступен, и выяснилось, что по указанному адресу проживают другие люди.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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