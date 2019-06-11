В Нижневартовске на два дня перекроют дорогу

СЕГОДНЯ 07:28 2019-06-11T07:28:18+03:00

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В Югре начался ремонт дорог. В этой связи многие участки пути перекрыты, в том числе и в городах. Так, в связи с дорожными работами, проводимыми по улице Спортивной в Нижневартовске, с 11 июня с 19 часов и до 13 июня будет полностью перекрыт участок дороги в створе улиц Дзержинского и Нефтяников. В случае неблагоприятных погодных условий срок перекрытия может быть продлён.

Участников дорожного движения просят соблюдать правила движения и заблаговременно планировать свой маршрут.

Кроме того, для вартовчан в администрации города сделано ещё одно объявление. В День России, будет введено временное ограничение движения транспортных средств на проспект Победы (от улицы Омской до улицы Г.И. Пикмана) для проведения молодежного шествия с набережной реки Оби до площади Нефтяников с 10 до 13 часов и с 10 до 13 часов перекроют проспект Победы (левая и правая стороны площади Нефтяников, от улицы Омской до улицы Ленина).

ИСТОЧНИК KP.RU