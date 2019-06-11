2019-06-11T06:49:59+03:00
Общество

Югорчанин нечаянно стал воришкой велосипеда

Мужчина перепутал свой транспорт у магазина
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин нечаянно стал воришкой велосипедаЮгорчанин нечаянно стал воришкой велосипедаФото: Татьяна Коркина
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Накануне в дежурную часть полиции Белоярского района обратился 24-летний местный житель с заявлением о краже велосипеда.

Полицейским молодой человек рассказал, что велосипед он оставил у магазина, в который приехал за продуктами. Выйдя из магазина, он обнаружил его пропажу.

Оперативники обнаружили похищенный велосипед возле подъезда одного из жилых домов, недалеко от магазина. Также был установлен злоумышленник. Как выяснилось, мужчина и не подозревал, что уехал на чужом велосипеде, он сильно торопился, сел, как ему показалось, на свой транспорт и поехал по делам. Вместе с тем, его велосипед так и находился возле продуктового магазина.

Недоразумение было разрешено. Мужчины остались при своих велосипедах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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