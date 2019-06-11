Югорчанин нечаянно стал воришкой велосипеда

СЕГОДНЯ 06:49 2019-06-11T06:49:59+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Белоярского района обратился 24-летний местный житель с заявлением о краже велосипеда.

Полицейским молодой человек рассказал, что велосипед он оставил у магазина, в который приехал за продуктами. Выйдя из магазина, он обнаружил его пропажу.

Оперативники обнаружили похищенный велосипед возле подъезда одного из жилых домов, недалеко от магазина. Также был установлен злоумышленник. Как выяснилось, мужчина и не подозревал, что уехал на чужом велосипеде, он сильно торопился, сел, как ему показалось, на свой транспорт и поехал по делам. Вместе с тем, его велосипед так и находился возле продуктового магазина.

Недоразумение было разрешено. Мужчины остались при своих велосипедах.

ИСТОЧНИК KP.RU