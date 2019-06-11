2019-06-11T06:22:22+03:00
Общество

Погода в Югре 11 июня: дожди, грозы и ветер

Воздух днём по округу прогреется до 26 градусов
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 11 июня: дожди, грозы и ветерПогода в Югре 11 июня: дожди, грозы и ветерФото: Татьяна Коркина
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Во вторник 11 июня в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, в северных и восточных районах умеренный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на северный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21,+26 градусов, местами +13,+18 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21,+23 градусов.

В Сургуте облачно и сильный дождь. Ветер юго-восточный, северо-западный 3-5 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11, +15 градусов.

В Нижневартовске облачно и дожди. Ветер юго-восточный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8, +12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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