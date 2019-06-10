Вахтовик из Челябинска обчистил банковскую карту больного когалымчанина

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-10T15:47:16+03:00

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Житель Когалыма хранил банковскую карту в бумажке, на которой написал код доступа. Доверчивостью мужчины воспользовался сосед.

В дежурную часть полиции Когалыма поступило заявление от 59-летнего местного жителя о том, что пока он находился на стационарном лечении в городской больнице, у него пропала банковская карта.

Оперативники установили, что мужчина проживает в общежитии одного из предприятий города. Вместе с ним в комнате проживает работающий вахтовым методом 37-летний житель Челябинской области.

Пока когалымчанин находился в больнице, сосед нашел в верхней одежде его банковскую карту, которая была завернута в листок бумаги, на которой был указан код доступа.

Мужчина несколько раз снимал с нее деньги, тратил их на свои нужды. В результате преступных действий, потерпевший лишился более 182 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU