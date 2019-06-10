В Югре спасатели до сих пор ищут троих мужчин
В Белоярском районе спасатели отдельной поисково-спасательной группы продолжают поиск 65-летнего мужчины. Сообщение с просьбой о помощи поступило 30 мая.
По информации «Центроспас-Югории», в предполагаемом районе поиска за четыре дня обследовано 150 километров лесного массив вблизи деревни Юильск и водная акватория реки Казым. Пока поиски результатов не дали.
Также поисковые работы проводятся в Нефтеюганском и Березовском районах.
Ещё одного мужчину ищут в Нефтеюганском районе. Он пропал вблизи реки Салым. За два дня обследовано 50 километров береговой линии.
В Березовском районе спасатели Ханты-Мансийска и Березовского района проводят повторные поиски 61-летнего мужчины пропавшего на реке Сосьва.
В настоящее время поиски продолжаются, задействована наземная и надводная техника, водолазное оборудование.
ИСТОЧНИК KP.RU