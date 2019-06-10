2019-06-10T14:51:59+03:00
Общество

В Югре спасатели до сих пор ищут троих мужчин

Пока поиски не увенчались успехом
Алена Кульмухаметова
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В Югре спасатели до сих пор ищут троих мужчинВ Югре спасатели до сих пор ищут троих мужчинФото: Татьяна Коркина
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В Белоярском районе спасатели отдельной поисково-спасательной группы продолжают поиск 65-летнего мужчины. Сообщение с просьбой о помощи поступило 30 мая.

По информации «Центроспас-Югории», в предполагаемом районе поиска за четыре дня обследовано 150 километров лесного массив вблизи деревни Юильск и водная акватория реки Казым. Пока поиски результатов не дали.

Также поисковые работы проводятся в Нефтеюганском и Березовском районах.

Ещё одного мужчину ищут в Нефтеюганском районе. Он пропал вблизи реки Салым. За два дня обследовано 50 километров береговой линии.

В Березовском районе спасатели Ханты-Мансийска и Березовского района проводят повторные поиски 61-летнего мужчины пропавшего на реке Сосьва.

В настоящее время поиски продолжаются, задействована наземная и надводная техника, водолазное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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