2019-06-10T13:53:04+03:00
Общество

Вартовчане выбирают места для пикниковых зон

Горожане голосуют за большее количество мангалов
Алена Кульмухаметова
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Вартовчане выбирают места для пикниковых зон. Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчане выбирают места для пикниковых зон. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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На портале главы города «Наш Нижневартовск» продолжается голосование по выбору места для размещения дополнительных пикниковых зон. 189 человек уже высказали свои предпочтения.

Напомним, департаментом ЖКХ администрации города инициирован опрос населения с целью определения обустройства зон отдыха, где жители могли бы проводить время, не выезжая за пределы Нижневартовска. При этом делать это правильно и безопасно. Половина опрошенных предлагает разместить пикниковые зоны в новых микрорайонах по улице Героев Самотлора, а именно на пустыре в районе дома №26. Чуть меньше респондентов мечтают о зоне для пикника по улице Мира на пустыре в районе дома №94.

Также вартовчане предлагают увеличить количество пикниковых зон на Комсомольском озере по следующим адресам: улица Омская, 23, в старой части города, в районе Восточного проезда, по улице Ленина, 37 и другие ответы.

Специалисты рассмотрят все указанные геолокации. Окончательное решение будет приниматься комиссионно после выезда на место. Голосование продлится до 15 июня. Сейчас в городе установлено чуть меньше 10 таких точек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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