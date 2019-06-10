Вартовчане выбирают места для пикниковых зон
На портале главы города «Наш Нижневартовск» продолжается голосование по выбору места для размещения дополнительных пикниковых зон. 189 человек уже высказали свои предпочтения.
Напомним, департаментом ЖКХ администрации города инициирован опрос населения с целью определения обустройства зон отдыха, где жители могли бы проводить время, не выезжая за пределы Нижневартовска. При этом делать это правильно и безопасно. Половина опрошенных предлагает разместить пикниковые зоны в новых микрорайонах по улице Героев Самотлора, а именно на пустыре в районе дома №26. Чуть меньше респондентов мечтают о зоне для пикника по улице Мира на пустыре в районе дома №94.
Также вартовчане предлагают увеличить количество пикниковых зон на Комсомольском озере по следующим адресам: улица Омская, 23, в старой части города, в районе Восточного проезда, по улице Ленина, 37 и другие ответы.
Специалисты рассмотрят все указанные геолокации. Окончательное решение будет приниматься комиссионно после выезда на место. Голосование продлится до 15 июня. Сейчас в городе установлено чуть меньше 10 таких точек.
ИСТОЧНИК KP.RU