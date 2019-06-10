Югорчанку судят за выбитую ногой дверь чужой квартиры

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-10T13:35:04+03:00

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Пытаясь увидеться с мужчиной, югорчанка ногой выбила дверь в чужой квартире и ворвалась внуть. На хулиганку заявили в полицию. Березовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Белоярский. Женщина подозревается в незаконном проникновении в жилище.

По информации следственного комитета Югры, в ночь на 31 мая подозреваемая выбила ногой замок на входной двери квартиры, где находился ее знакомый, и против воли проживающих в квартире людей, ворвалась внутрь. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

За подобную выходку женщине может быть назначено наказание в виде штрафа, обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU