В Когалыме юноши украли дорогой велосипед

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-10T13:45:25+03:00

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Правоохранителями Когалыма возбуждено уголовное дело в отношении молодых людей 18 и 17 лет. Приятели, находясь по улице Дружбы Народов, похитили велосипед стоимостью 40 000 рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, похитителей удалось задержать. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ещё одна кража раскрыта в Пыть-Яхе. Полицейскими установлен подозреваемый в краже золотого изделия. Находясь в квартире потерпевшего, мужчина похитил золотую цепочку стоимостью 10 000 рублей. Следователями возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 121 преступление, раскрыто 81, из них: хулиганство, угон, грабеж, два случая вымогательства, три мошенничества, 17 краж и 13 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU