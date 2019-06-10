В парке имени Лосева города Ханты-Мансийск демонтируют игровые комплексы

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-10T12:35:49+03:00

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В парке имени Бориса Лосева проводятся мероприятия по благоустройству «Аллеи сказок». Ранее специалисты выявили износ мягкого покрытия, проседание грунта и скопление дождевой воды на некоторых участках детского городка, потому площадку решили привести в порядок.

Как сообщили в администрации города Ханты-Мансийск, в данный момент ведутся работы по демонтажу элементов игрового комплекса: качелей, каруселей, горок. «Сад добрых дел» временно перенесен к фонтану «Объ и Иртыш» и продолжает свою работу в привычном режиме.

Администрация Ханты-Мансийска приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, поскольку проводить мероприятия по замене покрытия возможно только летом.

Родителей с детьми просят посетить ближайшие крупные детские площадки по улицам Ленина, 90-92 и Пионерская, 46-48.

После этого прежнее покрытие полностью будет демонтировано, на его месте появится новое качественное монолитное мягкое покрытие. Затем игровые объекты установят на прежние места. Ремонт будут производить в две смены с привлечением большего числа работников. Планируется, что «Аллея сказок» встретит ребятишек уже в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU