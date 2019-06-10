2019-06-10T11:32:59+03:00
Общество

В Югре стартовали соревнования по информационной безопасности «Ugra CTF 2019»

Команда-победитель примет участие в Кубке России в Сколково
Алена Кульмухаметова
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В Югре стартовали соревнования по информационной безопасности «Ugra CTF 2019». Фото с сайта правительства ХМАОВ Югре стартовали соревнования по информационной безопасности «Ugra CTF 2019». Фото с сайта правительства ХМАО
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Четвертые югорские юниорские соревнования по информационной безопасности «Ugra CTF 2019» стартовали сегодня, 10 июня, в Ханты-Мансийске. Состязания проходят в рамках одиннадцатого международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС.

В них участвуют девять команд по пять человек каждая из окружной столицы, Сургута, Нефтеюганска, Урая, а также из Москвы.

По словам председателя правления межрегиональной общественной организации «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности» Виктора Минина, участники, которые прошли через такую школу, легко находят себе работу с достойной заработной платой.

Отметим, что команда, победившая на этом турнире, примет участие в Кубке России, который состоится 29-30 ноября в Сколково.

Напомним, отборочный тур этих соревнований прошел в апреле 2019 года на шести площадках Югры — в Ханты-Мансийске, Сургуте, Урае, Нижневартовске, Нефтеюганске и Югорске, а также онлайн для участников из других городов. В соревновании приняли участие 254 участника (71 команда), из которых 220 человек (59 команд) – школьники и студенты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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