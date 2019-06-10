На улице Мира в Ханты-Мансийске начался ремонт дороги
Работу по ремонту дороги по улице Мира запланированы 15 июня по 20 июля 2019 года. Дорожники заменят верхний слой асфальта на участке от улицы Дзержинского до улицы Строителей. В этой связи перекроют дороги.
Как сообщили в администрации города Ханты-Мансийск, для сокращения задержек при движении транспорта работы будут проводиться вечером и ночью. Однако избежать полного перекрытия магистрали не удастся. Ежедневно с 21.00 часа вечера до 06.00 часов утра улица Мира будет перекрыта.
На ремонтируемой улице и прилегающих к ней участках будут установлены временные дорожные знаки, которые покажут пути объезда мест, где ведется ремонт полотна. Так же информация для горожан будет обновляться на сайте администрации Ханты-Мансийска. Это позволит участникам движения построить оптимальный маршрут, не связанный с местами проведения дорожных работ, а также соблюдать требования дорожных знаков.
Добавим, что ремонт будет проводиться поэтапно. Первым обновится отрезок от улицы Дзержинского до улицы Свердлова.
ИСТОЧНИК KP.RU