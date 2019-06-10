СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-10T10:52:48+03:00

На улице Мира в Ханты-Мансийске начался ремонт дороги. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Изменить размер текста: A A

Работу по ремонту дороги по улице Мира запланированы 15 июня по 20 июля 2019 года. Дорожники заменят верхний слой асфальта на участке от улицы Дзержинского до улицы Строителей. В этой связи перекроют дороги.

Как сообщили в администрации города Ханты-Мансийск, для сокращения задержек при движении транспорта работы будут проводиться вечером и ночью. Однако избежать полного перекрытия магистрали не удастся. Ежедневно с 21.00 часа вечера до 06.00 часов утра улица Мира будет перекрыта.

На ремонтируемой улице и прилегающих к ней участках будут установлены временные дорожные знаки, которые покажут пути объезда мест, где ведется ремонт полотна. Так же информация для горожан будет обновляться на сайте администрации Ханты-Мансийска. Это позволит участникам движения построить оптимальный маршрут, не связанный с местами проведения дорожных работ, а также соблюдать требования дорожных знаков.

Добавим, что ремонт будет проводиться поэтапно. Первым обновится отрезок от улицы Дзержинского до улицы Свердлова.

ИСТОЧНИК KP.RU