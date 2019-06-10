СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-10T10:23:21+03:00

Сургутский педофил развращал детей по всей России. Теперь ему добавят срок. Фото с сайта pixabay.com

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За совращение пяти детей 35-летнему педофилу из Сургута дали срок. Вскоре выяснилось, что жертв у него больше втрое. Его снова ждёт суд.

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, накануне завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Сургута, который обвиняется в совершении 17 преступлений по статьям «Действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста», «Развратные действия в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста» и «Незаконные изготовление и распространение порнографических материалов».

Согласно материалам дела, злоумышленник через социальные сети вступал в переписку с детьми и подростками, в ходе которой заводил темы сексуального характера и отправлял детям свои порнографические фотографии. Всего от действий обвиняемого пострадали 10 детей в возрасте от 10 до 15 лет из Челябинской и Нижнегородской областей, Краснодарского и Пермского края.

Во время следствия обвиняемый был за решёткой. Он отбывает наказание по приговору суда за совершение пяти аналогичных преступлений. Когда расследование первого уголовного дела находилось на завершающей стадии следствия, были выявлены дополнительные эпизоды преступлений.

В настоящее время расследование нового уголовного дела в отношении обвиняемого также завершено. Следователи СКР собрали достаточные доказательства, прокурором утверждено обвинительное заключение, материалы дела переданы в суд. Мужчине грозит длительный срок заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU