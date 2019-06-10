СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-10T09:49:46+03:00

Обь в районе Нижневартовска осталась на прежнем уровне. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 10 июня составляет 776 сантиметров. За сутки уровень воды не изменился.

На это же число в прошлом году уровень воды в Оби составил 875 сантиметров, при том, что на 25 сантиметров превысил опасную отметку. На сегодня опсности затопления территорий города нет.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплений земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU