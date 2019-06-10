Следователи Сургута начали проверку по факту гибели подростка на водохранилище
Подростки из Сургута отдыхали на берегу водохранилища ГРЭС. В какой то момент парни решили искупаться. Один из юношей живым из воды не вышел.
Напомним, трагедия случилась вечером 7 июня. Около 19 часов компания подростков отдыхала на водохранилище в Сургуте. Несмотря на запрет купания, все подростки купались на мелководье. Один из них - 16-летний юноша, не умеющий плавать, утонул. Его тело спасатели смогли поднять спустя три часа.
Как сообщили в СУ СК по ХМАО-Югре, по данному факту следователи начали проверку. По версии следствия, подросток попал в яму, откуда не смог выбраться самостоятельно. При визуальном осмотре тела каких-либо телесных повреждений не выявлено. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU