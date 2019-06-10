СЕГОДНЯ 09:21 2019-06-10T09:21:21+03:00

Следователи Сургута начали проверку по факту гибели подростка на водохранилище. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Подростки из Сургута отдыхали на берегу водохранилища ГРЭС. В какой то момент парни решили искупаться. Один из юношей живым из воды не вышел.

Напомним, трагедия случилась вечером 7 июня. Около 19 часов компания подростков отдыхала на водохранилище в Сургуте. Несмотря на запрет купания, все подростки купались на мелководье. Один из них - 16-летний юноша, не умеющий плавать, утонул. Его тело спасатели смогли поднять спустя три часа.

Как сообщили в СУ СК по ХМАО-Югре, по данному факту следователи начали проверку. По версии следствия, подросток попал в яму, откуда не смог выбраться самостоятельно. При визуальном осмотре тела каких-либо телесных повреждений не выявлено. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU