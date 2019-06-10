2019-06-10T08:52:20+03:00
Происшествия

Задержан житель Нижневартовска за кражу кабеля на полтора миллиона

Мужчина два месяца планировал преступление
Алена Кульмухаметова
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Задержан житель Нижневартовска за кражу кабеля на полтора миллиона. Фото с сайта pixabay.comЗадержан житель Нижневартовска за кражу кабеля на полтора миллиона. Фото с сайта pixabay.com
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В феврале текущего года в дежурную часть полиции Нефтеюганского района поступило заявление от представителя одной из организаций муниципалитета о том, что неизвестные с территории производственной базы совершили кражу кабеля на полтора миллиона рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Однако по горячим следам преступление раскрыть не удалось.

Спустя время сотрудникам уголовного розыска удалось установить подозреваемого. Им оказался 38-летний безработный житель Нижневартовска.

Следователь выяснил, что мужчина от своего знакомого узнал о базе, на которой хранятся различные материальные ценности. Пару месяцев он обдумывал план кражи. Для этого нанял грузовой автомобиль. Мужчине удалось раздобыть путевой лист, чтобы заехать на территорию организации. Кроме того, чтобы усложнить опознание спецтехники, на ней были заменены государственные регистрационные номера. Злоумышленнику незаконным путем удалось завладеть кабельной продукцией и производственным оборудованием на сумму около 1 500 000 рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». В настоящее время гражданину предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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