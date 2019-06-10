2019-06-10T08:31:28+03:00
Происшествия

В Югре в ДТП на «Лада-Ларгус» насмерть разбился один и пострадали семь человек

Мужчина не справился с управлением
Алена Кульмухаметова
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В Югре на трассе насмерть разбился водитель «Лада-Ларгус». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Югре на трассе насмерть разбился водитель «Лада-Ларгус». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 9 июня на 750 километре автодороги «г. Югорск - г. Советский - п. Верхний Казымский» Октябрьского района. Водитель погиб семь пассажиров пострадали.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 16:16 33-летний водитель за рулём «Лада-Ларгус», на большой скорости не смог справиться с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте, семь пассажиров в возрасте от 24 до 32 лет получили травмы.

За прошедший период на территории округа зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 17 – получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Задержано 49 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 25 – за отказ от медицинского освидетельствования и 11 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 113 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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