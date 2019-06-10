В Югре в Иртыш впервые выпустили мальков сибирского осетра

СЕГОДНЯ 06:45 2019-06-10T06:45:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Приоритетный проект «Сохранение Сибирского осетра» в рамках нацпроекта «Экология» стартовал в Югре. Он ознаменовался выпуском мальков осетра и стерляди в реку Иртыш в Ханты-Мансийске. Всего было выпущено 2, 5 тысячи мальков. Выпуск осетра в округе прошёл впервые.

Молодь осетра, которую выпустили во «взрослую жизнь» в Ханты-Мансийске, доставили из Тюмени накануне ночью. Вместе с ней в реку выпустили и стерлядь, выращенную на Югорском рыбоводном заводе. Особям около года, их выживаемость в дикой природе составляет 50-60 процентов - она уже может укрываться от хищников.

Руководитель Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Иван Матаев отметил, что в 2019 году запланирован выпуск порядка 4 миллионов мальков осетра в реки Иртышского бассейна.

В рамках мероприятий по восстановлению популяции сибирского осетра регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» планируется выпустить в водные объекты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в период с 2019 по 2024 годы не менее шести миллионов штук молоди сибирского осетра.

Напомним, что в минувшем году в водоемы округа было выпущено 437 миллионов мальков пеляди, 11 миллионов – чира, почти 8,5 миллиона – муксуна, 2,11 миллиона составил осетр, 1,2 миллиона – сиг-пыжьян, 449 тысяч – стерлядь.

ИСТОЧНИК KP.RU