Погода в Югре 10 июня: дожди и сильный ветер

СЕГОДНЯ 06:13 2019-06-10T06:14:00+03:00

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В понедельник, 10 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, в северных и восточных районах умеренный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на северный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21,+26 градусов, местами +13,+18 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21,+23 градусов.

В Сургуте с утра облачно и дожди, к обеду небо прояснится, осадки прекратятся, и станет прохладнее. Ветер западный, северный 8-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +14 градусов. В Нижневартовске переменная облачность, дожди. Ветер юго-западный, северо-западный, северный 5-14 метров секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU