В Сургутской колонии заключённых призвали быть терпеливыми друг к другу
В исправительной колонии Сургута накануне прошли мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма. Заключенных посещают мусульманские и православные священнослужители.
По словам помощника муфтия Гамзата Гитиномагомедова, ислам является религией мирного сосуществования, а не насилия. Дружба религий – это большая ценность и великое достояние. Он также призвал осужденных быть терпеливыми и доброжелательными друг к другу, рассказал о взаимоотношениях различных религий, об их схожести.
Как отметили в пресс-службе УФСИН по ХМАО-Югре, преступления террористической и экстремистской направленности представляют серьезную угрозу обществу и национальной безопасности государства. Потому для духовно просветительской работы, а также меры пресечения и профилактики экстремизма среди осужденных-мусульман, в колонии Сургута состоялось занятие на тему: «Противодействие распространению идей религиозного экстремизма».
После уроков, помощник муфтия поздравил осужденных с завершением священного месяца Рамазан, мусульманским праздником Ураза байрам и провел пятничную проповедь и намаз, на который пришли около пятидесяти человек.
ИСТОЧНИК KP.RU