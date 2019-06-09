2019-06-09T18:02:17+03:00
Общество

В Сургутской колонии заключённых призвали быть терпеливыми друг к другу

Им провели уроки по профилактике терроризму и экстремизму
Алена Кульмухаметова
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В Сургутской колонии заключённых призвали быть терпеливыми друг к другу. Фото предоставлено УФСИН по ХМАО-ЮгреВ Сургутской колонии заключённых призвали быть терпеливыми друг к другу. Фото предоставлено УФСИН по ХМАО-Югре
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В исправительной колонии Сургута накануне прошли мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма. Заключенных посещают мусульманские и православные священнослужители.

По словам помощника муфтия Гамзата Гитиномагомедова, ислам является религией мирного сосуществования, а не насилия. Дружба религий – это большая ценность и великое достояние. Он также призвал осужденных быть терпеливыми и доброжелательными друг к другу, рассказал о взаимоотношениях различных религий, об их схожести.

Как отметили в пресс-службе УФСИН по ХМАО-Югре, преступления террористической и экстремистской направленности представляют серьезную угрозу обществу и национальной безопасности государства. Потому для духовно просветительской работы, а также меры пресечения и профилактики экстремизма среди осужденных-мусульман, в колонии Сургута состоялось занятие на тему: «Противодействие распространению идей религиозного экстремизма».

После уроков, помощник муфтия поздравил осужденных с завершением священного месяца Рамазан, мусульманским праздником Ураза байрам и провел пятничную проповедь и намаз, на который пришли около пятидесяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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