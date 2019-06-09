В Нижневартовске появилась калиновая аллея

СЕГОДНЯ 13:49 2019-06-09T13:49:22+03:00

Около 10 тысяч деревьев и кустарников будет высажено в рамках весенних и летних кампаний

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В рамках акции «Сады предпринимателей» состоялось благоустройство территории в 18 микрорайоне города Нижневартовск. На улице Мира, 93 представители бизнес-сообщества всместе с автивными горожанами высадили аллею из кустов калины. Сад в новом микрорайоне решили назвать Калиновым.

- Сегодня на придомовой территории высажено 64 дерева: 34 калины, 13 кустов шаровидной ивы, 7 – сирени, 10 елей и 13 кустов спиреи разных видов. В этом году администрация города продолжает работу по озеленению Нижневартовска. Около 10 тысяч деревьев и кустарников будет высажено в рамках весенних и летних кампаний. Несколько лет назад главой города была поставлена задача перейти от рядовой посадки к ландшафтной. Проводим комплексное озеленение. В этом сезоне около 20 точек в городе будет облагорожено таким способом, - отметил заместитель главы города Николай Лукаш.

Еще около 30 кустов сирени предприниматели высадили на Комсомольском озере, таким образом завершив благоустройство одноименной Сиреневой аллеи. Содействие в реализации проекта по озеленению оказала администрация города, руководители различных предприятий, предоставившие технику, инвентарь и другое.

Отметим, что первый сад из елей появился три года назад по улице Мусы Джалиля, в 2018 году предприниматели на территории Комсомольского озера разбили Сиреневую аллею. Изначально в числе активистов было 20 предпринимателей, сейчас уже 120.

ИСТОЧНИК KP.RU