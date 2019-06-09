СЕГОДНЯ 08:23 2019-06-09T08:23:45+03:00

Главные дороги Сургута на три дня перекроют для движения транспорта. Фото из группы "Наш Сургут" в соцсети ВКонтакте

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Со вторника 11 июня и по 13 июня в Сургуте перекроют дороги для движения транспорта.

По информации администрации города, в связи с празднованием Дня России и Дня города ради безопасности самих сургутян уже с шести часов вечера 11 июня и до пяти утра 13 июня будет действовать запрет на отрезках улиц Майская, Магистральная, Островского, 50 лет ВЛКСМ.

Кроме того будут перекрыты перекресток между проспектами Ленина –Бахилова и Декабристов, улицы 50 лет ВЛКСМ и проспект Ленина, а также часть проспекта Ленина

Горожанам предлагают больше ходить пешком или воспользоваться общественным транспортом и с пониманием относиться к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU