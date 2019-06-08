В Югре завершилась Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»

СЕГОДНЯ 17:22 2019-06-08T17:22:05+03:00

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Акция прошла в Ханты-Мансийском автономном округе под девизом «Познавая природу, сохраняй ее!» с 16 мая по 7 июня под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и международной организации северных регионов «Северный Форум». В её рамках состоялось 30 основных эколого-просветительских и природоохранных мероприятий и 5 окружных экологических конкурсов. В международных, межрегиональных и окружных мероприятиях акции приняли участие представители всех муниципальных образований, 25 регионов страны и 55 стран мира.

Сегодня международная акция «Спасти и сохранить» - это тысячи эколого-просветительских и природоохранных мероприятий в муниципалитетах, в ходе которых высажено до 900 тысяч саженцев деревьев, кустарников, цветов, благоустроены города и поселки, облагорожены лесные и береговые массивы.

Добавим, что за 17-летний период проведения акции в автономном округе значительно изменилась экологическая ситуация в регионе. На сегодняшний день около 80% жителей автономного округа, как показал соцопрос, положительно характеризуют состояние окружающей среды.

За всеми результатами повышения качества жизни в регионе, улучшении окружающей среды – личный вклад каждого отдельного человека - жителя Югры и коллективов, учреждений, организаций, муниципалитетов и нефтяных компаний, правительства Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU