На водохранилище в Сургуте утонул подросток

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-08T15:34:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла вчера вечером на водохранилище ГРЭС недалеко от одного из дачных кооперативов. Около 19 часов 6 июня утонул 17-летний юноша.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, парнишка отдыхал вместе с друзьями на берегу водохранилища. Так как было жарко друзей потянуло купаться. Парня затянуло в подводную яму. Его тело спасатели смогли обнаружить только через три часа. Отметим. Что это первый зарегистрированный случай утопления при купании в этом году в округе.

В администрации Сургута также напомнили, что купаться в городских водоёмах запрещено под угрозой штрафа.

Ранее сообщалось, что в городе начался ряд профилактических рейдов по береговым зонам Чёрной речки, Саймы, реки в СОТ «Виктория», водохранилища ГРЭС-2. Специалисты управления ГО и ЧС городской администрации в очередной раз заявили, что в Сургуте нет ни одного водоёма, пригодного для плаванья. Везде нарушены санитарные нормы.

Штраф для горожан за купание в неположенном месте составит от 100 до 500 рублей. При этом за нарушение правил охраны жизни людей должностным лицам придется заплатить от 1 до 3 тысяч рублей, юридическим лицам — от 3 до 5 тысяч рублей. За несоблюдение мер безопасности в местах массового отдыха и те, и другие выплатят от 50 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU