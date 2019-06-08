СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-08T13:12:45+03:00

Правительство Югры подписало соглашение о сотрудничестве с УФСИН. Фото с сайта правительства ХМАО-Югры

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Спецодежду для работников торговой, обслуживающей, правоохранительной, медицинской сферы будут шить заключённые югорских колоний. Кроме того, подопечных УФСИН задействуют в переработке мусора. Всё это станет возможным в результате подписанного соглашения правительства Югры с УФСИН.

Проект соглашения с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний был одобрен в ходе очередного заседания правительства Югры, прошедшего под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина 7 июня.

- Проект подготовлен в целях снижения уровня рецидивной преступности в регионе, содействия продвижению продукции, производимой в исправительных учреждениях, повышению экономической эффективности труда осужденных учреждений уголовно-исполнительной системы автономного округа, создания для их трудовой адаптации дополнительных рабочих мест посредством получения региональных и муниципальных заказов, - пояснил Геннадий Бухтин.

Соглашение будет подписано сроком на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU