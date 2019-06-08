Дорога из Урая в Свердловскую область будет построена
Соглашение о содействии развитию межрегионального транспортного сообщения подписали на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Югры Наталья Комарова и глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
В документе, в том числе, отмечено о договорённости и сотрудничестве при реализации межрегионального проекта по строительству и реконструкции участков дороги «Куминский – Карабашка – Герасимовка – Тавда».
По словам Натальи Комаровой, в Югре будет создан ещё один транспортный коридор. Реализация этих договоренностей даст выход жителям Урая, Советского, Междуреченского в Свердловскую область.
В свою очередь Евгений Куйвашев напомнил, что это не первый подобный опыт сотрудничества двух регионов, так как накануне было завершено формирование северного транспортного коридора, соединившего Ханты-Мансийск с севером Свердловской области. Таким образом сократилось расстояние до Ивделя и Серова практически на 800 километров.
Евгений Куйвашев сообщил, что средства на проектирование автомагистрали будут выделены уже в 2019 году, а в начале следующего года будет подписан поэтапный план ввода участков дороги.
Отмечено, что со стороны Югры строительство дороги уже ведётся, есть проектно-сметная документация. До Куминского все готово.
ИСТОЧНИК KP.RU