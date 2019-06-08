СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-08T11:11:24+03:00

Дорога из Урая в Свердловскую область будет построена. Фото с сайта правительства Югры

Уже в начале следующего года будет подписан поэтапный план ввода участков дороги

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Соглашение о содействии развитию межрегионального транспортного сообщения подписали на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Югры Наталья Комарова и глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

В документе, в том числе, отмечено о договорённости и сотрудничестве при реализации межрегионального проекта по строительству и реконструкции участков дороги «Куминский – Карабашка – Герасимовка – Тавда».

По словам Натальи Комаровой, в Югре будет создан ещё один транспортный коридор. Реализация этих договоренностей даст выход жителям Урая, Советского, Междуреченского в Свердловскую область.

В свою очередь Евгений Куйвашев напомнил, что это не первый подобный опыт сотрудничества двух регионов, так как накануне было завершено формирование северного транспортного коридора, соединившего Ханты-Мансийск с севером Свердловской области. Таким образом сократилось расстояние до Ивделя и Серова практически на 800 километров.

Евгений Куйвашев сообщил, что средства на проектирование автомагистрали будут выделены уже в 2019 году, а в начале следующего года будет подписан поэтапный план ввода участков дороги.

Отмечено, что со стороны Югры строительство дороги уже ведётся, есть проектно-сметная документация. До Куминского все готово.

ИСТОЧНИК KP.RU