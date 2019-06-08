Вартовчан шокировали заполненные булками хлеба мусорные баки

СЕГОДНЯ 09:09 2019-06-08T09:09:27+03:00

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Отдать бедным людям, в питомники. Раздать на фермы для скота и еще кучу вариантов предлагают шокированные увиденным зрелищем вартовчане.

Пост с фотографией появился накануне вечером в группе «ЧП в Нижневартвоске» в соцсети ВКОнтакте и вызвал бурю негодования горожан.

- Хлеб не может просто так пропасть, пишут в комментариях жители Нижневартовска, - Панировочные сухари, просто сухари, закваска и ещё тысяча вещей. Я дома никогда не выкидываю старый хлеб, покромсал не кусочки, выложил на противень на день-два буквально. А дальше куча вариантов.

Раньше за это бы расстреляли! А пенсионеры и ветераны крохи собирают. Сети магазинов выбрасывают.

- Просто нужно сделать полку для нуждающихся в магазине и хотя бы туда складывать если что-то по сроку подошло, – приводят примеры горожане под постом.

Магазин, который таким образом избавился от просрочки, не имеет права отдавать такой товар нуждающимся. За это ему грозят огромные штрафы. Он может только утилизировать его.

Ранее свердловский предприниматель поплатился штрафом в 300 тысяч рублей за «полку добра». Роспотребнадзор наказал бизнесмена, который бесплатно раздавал екатеринбуржцам просрочку.

Напомним, что в феврале 2019 года депутат Госдумы РФ от «Единой России» Сергей Вострецов предложил раздавать россиянам еду с истекающим сроком годности. Парламентарий сослался на мировую практику, когда небогатые граждане могут бесплатно получить подобные продукты.

- Нам надо это вводить и у здесь. Например, хотя бы за сутки до конца срока годности проводить аналогичные акции. Если ты продукт сегодня вечером приготовил, то есть его можно будет еще два-три дня, - пояснил он. Правда, пока законодательная инициатива депутата так и не рассмотрена Госдумой.

ИСТОЧНИК KP.RU