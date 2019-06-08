СЕГОДНЯ 06:37 2019-06-08T06:37:36+03:00

Погода в Югре 8 июня: дожди и сильный ветер обрушились на округ Фото: Татьяна Коркина

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В субботу 8 июня в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, по восточным районам умеренный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, по восточной половине порывы13-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16,+21 градусов, по северу и западу +10,+15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16,+18 градусов.

В Сургуте утро начнется с переменной облачности и теплой погоды. К вечеру похолодает. Днём облачно, после обеда дождь. Ветер 7-9 метров в секунду, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +12 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, северный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит+15, +19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU