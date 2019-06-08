2019-06-08T06:37:36+03:00
Общество

Погода в Югре 8 июня: дожди и сильный ветер обрушились на округ

В округ пришло похолодание
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 8 июня: дожди и сильный ветер обрушились на округПогода в Югре 8 июня: дожди и сильный ветер обрушились на округФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В субботу 8 июня в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, по восточным районам умеренный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, по восточной половине порывы13-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16,+21 градусов, по северу и западу +10,+15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16,+18 градусов.

В Сургуте утро начнется с переменной облачности и теплой погоды. К вечеру похолодает. Днём облачно, после обеда дождь. Ветер 7-9 метров в секунду, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +12 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, северный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит+15, +19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дорога из Урая в Свердловскую область будет построена
Вартовчан шокировали заполненные булками хлеба мусорные баки
В Нижневартовске из мусора производят элементы благоустройства
Товаров югорских производителей станет больше на полках магазинов «Пятёрочка»
Две югорчанки перевели мошенникам 60 тысяч рублей
Впервые на улицу Сургута выехал мотопатруль ДПС
В Сургуте долгострой подключили к горячему водоснабжению
В Нижневартовске при попытке хищения газового конденсата задержаны трое мужчин
Лучшие югорские команды сойдутся в управленческой битве в Ханты-Мансийске
Две с половиной тысячи ящиков контрафактного алкоголя изъято в Сургуте
Вартовчане едут на ХIХ Всероссийский праздник «Сабантуй» в Новосибирск
В Ханты-Мансийске на улице Ленина и Гагарина вырубят опасные деревья
Штраф и срок грозят югорчанину за хранение боеприпасов
В Югре за пятилетку намерены увеличить продолжительность жизни до 78 лет
Каждый второй день на дорогах Югры погибает один человек
За сутки уровень воды в районе Нижневартовска поднялся на один сантиметр
Ноутбук и телевизор стали добычей югорских воришек в минувшие сутки
В Югре выбирают лучшую бригаду скорой помощи
В Мегионе подростки из «Зелёного патруля» летом будут следить за чистотой парков и скверов
Вартовчанке вместо семян мини-деревьев в посылке прислали землю
В Нижневартовском районе женщина на «Форде» сбила девочку на велосипеде
Школа из Ханты-Мансийска стала резидентом в Сколково
Погода в Югре 7 июня: тепло и дожди
В Нижневартовске по улице Пикмана меняется маршрут движения транспорта
Губернатор Югры и глава Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве на форуме в Санкт-Петербурге
Счета пенсионера из Югры обчистил «сотрудник прокуратуры»
Югра готова стать пилотной площадкой по внедрению стандартов по обращению с отходами
С дозой наркотика задержан житель Когалыма