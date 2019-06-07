СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-07T16:02:08+03:00

В Нижневартовске из мусора производят элементы благоустройства. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Мусоросортировочный комплекс Нижневартовска был открыт в августе 2018 года в рамках проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В городе продолжается процесс перехода на новую систему обращения с ТКО. Достичь желаемого результата можно только путем раздельного накопления отходов, который будет осуществляться по двухконтейнерной системе. С площадок, расположенных возле жилых домов, отходы отправляются на мусоросортировочный комплекс ООО «ТрансСервис».

Через мусоросортировочный комплекс сейчас проходит весь объем отходов, образующихся в жилом фонде. На объекте вручную сортируются основные виды отходов, которые запрещены к захоронению – отработанные ртутьсодержащие лампы, черный и цветной металл, полиэтилен, пластик, бумага, стекло. Большая часть отсортированного вторичного сырья направляется на дальнейшую переработку и утилизацию на действующие крупные заводы в соседние регионы.

Муор возвращается в город в виде скамеек, малых архитектурных форм. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

В Нижневартовске перерабатывается только металл.

- Пластик мы отправляем в Екатеринбург, где ему дают вторую жизнь. В наш город он возвращается в виде элементов благоустройства, ограждений, искусственных неровностей. Мы готовы открыть такое предприятие и на территории нашего округа. Это позволит обеспечить весь процесс в регионе: получать сырье, проводить его переработку и использовать уже готовые вторичные элементы, – рассказал директор ООО «ТрансСервис» Дмитрий Елизаров.

ИСТОЧНИК KP.RU