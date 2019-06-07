2019-06-07T15:14:53+03:00
Общество

Товаров югорских производителей станет больше на полках магазинов «Пятёрочка»

«Сотрудничество с федеральной сетью предполагает реализацию формата «магазин в магазине»
Алена Кульмухаметова
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Товаров югорских производителей станет больше на полках магазинов «Пятёрочка». Фото с сайта правительства ЮгрыТоваров югорских производителей станет больше на полках магазинов «Пятёрочка». Фото с сайта правительства Югры
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Югра закрепила формат сотрудничества с федеральной торговой сетью X5 Retail Group, подписав соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума.

По данным на начало года в регионе насчитывалось 83 магазина «Пятерочка». Доля местных товаропроизводителей на полках магазина составляет 20 процентов. Только в 2019 году компания «X5 Retail Group» планирует открыть в Югре ещё 40 магазинов, а в 2020 году – 30. Всего планируется создать около тысячи новых рабочих мест.

Соглашение позволит достичь увеличения доли местных товаропроизводителей Югры в общем объеме продаж торговой сети «Пятёрочка» на территории автономного округа.

Стоит отметить, что «Сотрудничество с федеральной сетью предполагает реализацию формата «магазин в магазине». Первый такой магазин в рамках расширения сети «Агромаркет» откроет в Сургуте кооператив «Ермак-Агро». В прикассовой зоне магазина «Пятерочка» будут организованы фирменные прилавки «Агромаркета» с отдельным продавцом и ассортиментом продукции югорских сельхозпроизводителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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