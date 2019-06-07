2019-06-07T14:47:47+03:00
Происшествия

Две югорчанки перевели мошенникам 60 тысяч рублей

Женщины сами сообщили неизвестным свои реквизиты
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Две югорчанки перевели мошенникам 60 тысяч рублейДве югорчанки перевели мошенникам 60 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Советского района обратились местные жительницы по факту хищения у них денег дистанционным способом.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 57-летней заявительнице позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщил о попытке несанкционированного списания, принадлежавших ей денег с карты. Под предлогом пресечения попытки кражи денег, звонивший выманил у югорчанки информацию о реквизитах карты, после чего произошло списание более 32 тысяч рублей.

В следующем случае 21-летняя жительница выставила на популярном сайте объявление о продаже детского мобиля, после чего ей позвонил неизвестный, узнал реквизиты ее банковской карты. Вскоре с её карты списались 30 тысяч рублей.

В обоих случаях женщины сами сообщили неизвестным свои реквизиты, поверив на слово.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижневартовске из мусора производят элементы благоустройства
Товаров югорских производителей станет больше на полках магазинов «Пятёрочка»
Впервые на улицу Сургута выехал мотопатруль ДПС
В Сургуте долгострой подключили к горячему водоснабжению
В Нижневартовске при попытке хищения газового конденсата задержаны трое мужчин
Лучшие югорские команды сойдутся в управленческой битве в Ханты-Мансийске
Две с половиной тысячи ящиков контрафактного алкоголя изъято в Сургуте
Вартовчане едут на ХIХ Всероссийский праздник «Сабантуй» в Новосибирск
В Ханты-Мансийске на улице Ленина и Гагарина вырубят опасные деревья
Штраф и срок грозят югорчанину за хранение боеприпасов
В Югре за пятилетку намерены увеличить продолжительность жизни до 78 лет
Каждый второй день на дорогах Югры погибает один человек
За сутки уровень воды в районе Нижневартовска поднялся на один сантиметр
Ноутбук и телевизор стали добычей югорских воришек в минувшие сутки
В Югре выбирают лучшую бригаду скорой помощи
В Мегионе подростки из «Зелёного патруля» летом будут следить за чистотой парков и скверов
Вартовчанке вместо семян мини-деревьев в посылке прислали землю
В Нижневартовском районе женщина на «Форде» сбила девочку на велосипеде
Школа из Ханты-Мансийска стала резидентом в Сколково
Погода в Югре 7 июня: тепло и дожди
В Нижневартовске по улице Пикмана меняется маршрут движения транспорта
Губернатор Югры и глава Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве на форуме в Санкт-Петербурге
Счета пенсионера из Югры обчистил «сотрудник прокуратуры»
Югра готова стать пилотной площадкой по внедрению стандартов по обращению с отходами
С дозой наркотика задержан житель Когалыма