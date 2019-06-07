Две югорчанки перевели мошенникам 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-07T14:47:47+03:00

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В дежурную часть полиции Советского района обратились местные жительницы по факту хищения у них денег дистанционным способом.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 57-летней заявительнице позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщил о попытке несанкционированного списания, принадлежавших ей денег с карты. Под предлогом пресечения попытки кражи денег, звонивший выманил у югорчанки информацию о реквизитах карты, после чего произошло списание более 32 тысяч рублей.

В следующем случае 21-летняя жительница выставила на популярном сайте объявление о продаже детского мобиля, после чего ей позвонил неизвестный, узнал реквизиты ее банковской карты. Вскоре с её карты списались 30 тысяч рублей.

В обоих случаях женщины сами сообщили неизвестным свои реквизиты, поверив на слово.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU