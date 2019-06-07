2019-06-07T14:19:58+03:00
Общество

Впервые на улицу Сургута выехал мотопатруль ДПС

Спецтехника и экипировка полицейских соответствует всем необходимым требованиям
Алена Кульмухаметова
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Впервые на улицу Сургута выехал мотопатруль ДПС. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВпервые на улицу Сургута выехал мотопатруль ДПС. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Сегодня в Сургуте состоялась торжественная презентация полицейского мототранспорта. Мотоциклы узнаваемой окраски оборудованы специальными световыми и звуковыми сигналами и экипированные полицейские уже выехали на улицы Сургута.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, спецтехника и экипировка полицейских соответствует всем необходимым требованиям. Появление такого специфического патруля связано с ежегодным увеличением мототранспорта в городе. Отмечается также, что это первый в округе патруль мотоциклистов.

- Мотопатруль будет включен в единую систему дислокации нарядов, сотрудники ОБДПС будут нести службу с целью пресечения правонарушений, совершаемых не только мотоциклистами, но и всех остальных участников дорожного движения. Одним из главных плюсов такой техники является мобильность и скорость реагирования - рассказал начальник ОГИБДД полиции Сургута Михаил Чеурин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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