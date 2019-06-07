Лучшие югорские команды сойдутся в управленческой битве в Ханты-Мансийске

СЕГОДНЯ 12:58 2019-06-07T12:59:42+03:00

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В Ханты-Мансийске 11 июня в рамках XI международного IT-форума c участием стран БРИКС и ШОС состоится финальный этап инновационного образовательного проекта 11 сезона кубка Югры по управлению бизнесом «Точка Роста» - 2018/2019.

Команды-победители профессиональной и студенческой лиг представят автономный округ на российском этапе чемпионата по стратегии и управлению бизнесом международного первенства «Global Management Challenge» в г. Екатеринбурге. А в случае победы на российском этапе чемпионата, команда получит возможность участия на международном уровне бизнес-соревнования в числе 30 лучших управленческих команд мира.

По результатам отборочных и полуфинальных раундов только 16 управленческих команд Югры из числа начинающих и действующих предпринимателей, специалистов и руководителей компаний, студентов, магистрантов, аспирантов, а также государственных и муниципальных служащих автономного округа будут состязаться за право называться лучшей управленческой командой Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU