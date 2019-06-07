СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-07T12:43:03+03:00

Две с половиной тысячи ящиков контрафактного алкоголя изъято в Сургуте. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Установлены магазины, в которые поставлялась данная продукция для дальнейшей реализации

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Крупный подпольный склад с контрафактным алкоголем накрыли полицейские в Сургуте. Задержаны директор и сотрудники склада.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Сургута установлены обстоятельства хранения немаркированной алкогольной продукции.

Выявлены магазины, куда поставлялась продукция. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Были выявлены складские помещения по улицам Сосновой и Промышленной, где находилось более 43 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции на общую сумму около 10 миллионов рублей. Также установлены магазины, в которые поставлялась данная продукция для дальнейшей реализации.

В отношении директора и двух работников склада возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU